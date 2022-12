Patricia Conde la lía al acusar a dos compañeros de Masterchef Celebrity de consumir drogas

El personaje público asegura que la televisión "no es real" ""Sabes perfectamente quiénes son las 2 personas en esta edición que sí lo han hecho"

Patricia Conde ha demostrado que la última edición de MasterChef Celebrity ha sido todo un engaño: desde que se confirmó su expulsión, no ha dejado de criticar a la productora y al equipo que forma parte del programa, llegando a afirmar que "lo que veis por la tele no es real". En concreto, sus críticas han ido directas a Macarena Rey, directora de Shine Iberia: "jefa, dile a los chicos de redes (que son maravillosos) que paren de escribir cosas hirientes sobre mi. Yo hablaba del peligro de las redes, no de salud mental".

La afectada no ha dejado de aconsejar al programa acerca de la necesidad de que contraten un psicólogo "para que nos explique el por qué de las cosas. En plan: 'no estás loco, te han apagado el horno', por poner tan solo un ejemplo". Pero el momento más fuerte de sus declaraciones ha llegado cuando ha acusado a dos compañeros de consumir drogas: "yo solo tenía sueño, en mi vida me he drogado y en un programa de TV con 14 cámaras enfocándome no haría nunca algo así. Soy buena, pero no idiota".

Tras defender que nunca se ha drogado, ha señalado a dos personas sin dar nombres: "sabes perfectamente quiénes son las dos personas en esta edición que sí lo han hecho, todos los días".