Qué pasó entre Miriam y Yaiza fuera de cámaras en Supervivientes 2023: Toda la verdad

La hija de Ginés Corregüela habla de lo ocurrido cuando las cámaras no estaban grabando Miriam no soporta a Yaiza, la novia de su padre

Yaiza ya ha regresado a España después de ser expulsada disciplinariamente de Supervivientes 2023 por una actitud polémica y violenta. Debido a su vuelta, el programa la invitó al plató para aclarar por qué se ha comportado de esta forma, y de paso, alimentar el conflicto que vive ella y Ginés, su pareja, con las hijas de este.

Cuando entró en plató, Yaiza pidió perdón en primer lugar a Raquel Mosquera por el fuerte enfrentamiento que tuvieron en Honduras. Pero lo más esperado era el encontronazo con Miriam, la hija de Ginés. ¿Qué ocurrió fuera de cámaras?

En el plató, Yaiza advirtió que no estaba obligada a mantener una relación con Miriam: "no quiero conocerla gracias, no tengo por qué conocerla, ella no quiso conocerme nunca". En ese momento, Miriam le explicó por qué no la soporta: "es que soy la hija de mi padre, y antes de hablar de mi madre te lavas la boca. No te quise conocer porque no tienes dignidad y no tienes valores".

Miriam, además, cree que Yaiza ha perjudicado el concurso de su padre: "viniste a mi trabajo cuando mi padre vino a despedirse", añadió visiblemente dolida.

Y cuando las cámaras se apagaron, Miriam ha contado que Yaiza estuvo en todo momento sola: "en la publicidad parecía una hoja movida por el viento. Se iba sola porque no estaba ni su representante...Se iba sola a la sala de informativos, no quería contacto conmigo para nada". ¿La actitud que ha tenido la ex concursante en la isla le ha pasado factura?