Una participante de 'First Dates' revela cómo es el casting del programa

El objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor El formato se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Ahora, Lin, una de las participantes del formato ha desvelado cómo es el cuestionario para tener una cita en 'First Dates'. La chica ha explicado que son unas preguntas que permiten a la producción conocer los gustos para emparejarle con su media naranja.

Le preguntan sobre si tendría una relación abierta, sobre si es activa o pasiva en la cama, y piden hacer un resumen de sus orígenes: "Soy asiática, de pelo negro. ¿Otros rasgos míos? He puesto tatuajes. Tengo dos: uno de unos perros y otro de una flor de loto".

El programa también pregunta sobre cuál es su look, si tiene retoques estéticos, entre otras: "¿Piercings? No tengo. ¿Retoques estéticos? Tampoco. ¿Barba? Pues tampoco (...) En el look, he puesto estilo casual", comenta Lin en el vídeo. Además, quieren conocer su aspecto físico, que entre las respuestas hay: cani, sexy, punk, bohemio, heavy...

'First Dates' quiere saber la teología política, los hobbies de los participantes y su "filosofía de vida", entre los que destacan nudista, vegetariana, fitness, etcétera. Lin explica que son "pesados con los toros", ya que está como opción en los hobbies, y luego preguntan '¿Te gustan los toros?'.