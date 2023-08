Un participante de 'First Dates' asesina a su amigo íntimo tras propinarle 27 puñaladas

Hace dos meses, el hombre se presentó al programa La cita no salió como esperaba

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

Hace dos meses, Eloy (44 años) se presentó al formato y su cita fue Mercedes (40). La cena no fue como ambos esperaban, y es que la comensal rechazó al hombre por su calvicie: "No me atraes físicamente, no eres mi estilo porque no me gustan los hombres calvos, la verdad".

El soltero le respondió diciéndole que a él tampoco le gustaba y que le gustan "más delgadas". Tras esto, se levantó de la mesa y abandonó a su cita: "Vámonos porque no vamos a hacer nada (…) No la soporto. No soporto su mala educación, me he dado cuenta que es muy maleducada y no lo soporto".

Ahora, Eloy ha sido noticia tras lo sucedido en el bar que frecuentaba en el barrio de Santuario, Córdoba, y que incluso había sido trabajador. El pasado 16 de agosto, el dueño del establecimiento salió a tirar la basura cuando el participante de 'First Dates', que se encontraba con su "amigo íntimo", entró a por un cuchillo y le propinó 27 puñaladas. Se cree que ambos empezaron a discutir y perdió el control.

Unos clientes intentaron pararle lanzándole un taburete, incluso dándole un sillazo. Aun así, no lo consiguieron, hasta que llegó el dueño del local que le ordenó que se detuviera. Finalmente paró y fue al cuarto de baño a limpiarse la sangre hasta que la Policía Nacional llegó para detenerle.

El amigo de Eloy fue trasladado de urgencias al hospital, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida. El participante del programa pasó a disposición judicial el pasado viernes, se acogió a su derecho a no declarar y el juez le envió al módulo psiquiátrico del centro penitenciario de Alcolea.