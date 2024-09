Paolo Vasile recuerda cuando María Teresa Campos le llamó "gilipollas" en Antena 3: “Tenía razón”

Televisión Española ha querido homenajear a María Teresa Campos en el aniversario de su muerte, y por ello ha emitido un especial producido por Cuarzo y dirigido por su hija Carmen Borrego. En él no solo han estado presentes sus hijas Terelu y Carmen, sino personas muy importantes en la vida de Teresa como Paolo Vasile, exconsejero delegado de Mediaset España.

El hombre dedicó unas bonitas palabras a la presentadora, pero también ha querido recordar uno de los momentos más comentados de la relación entre ambos. Tras su salida de Telecinco en el año 2004, María Teresa Campos fichaba por Antena 3 y empezaba a presentar ‘Cada día’. Desde ese programa, con el rencor que tenía hacia Vasile por no haberla renovado, comentaba que “esta cadena va lentamente, pero ha ganado mínimo 4 o 5 puntos. Tú has perdido 6, gilipollas”.

Sobre este momento, el italiano comentaba ante las cámaras que “fue estupendo cuando, desde Antena 3, dijo que yo era un gilipollas, ¿no? Os acordáis, ¿cierto? Tenía razón y yo se lo dije luego. La tenía porque, bajo su punto de vista, yo era un gilipollas porque estaba renunciando a una artista importante”.

Ante estas palabras de Paolo, otra compañera de profesión como Toñi Moreno, a quien Teresa Campos guardaba mucho cariño, afirmaba que “nadie se atrevía a decirle: ¡Teresa, a lo mejor te está pasando factura el cabreo que tienes con Vasile! Y ese gilipollas. Quizás la gente diga: '¡Hombre, no tengas ese carácter! ¡No tengas esa soberbia!”.

Otro de los momentos que ha sacado el programa fue unas imágenes en las que aparecía María Teresa Campos con ropa ancha, y afirmaba que “esto es ancho, ¿eh? No se vayan a creer usted que están viendo a Ana Rosa Quintana”, a lo que Toñi Moreno añadía que “yo le decía: ‘Estás enfadada y se te nota enfadada’. No te pueden notar enfadada, la gente no entiende de audiencias”, haciendo referencia al pique que había entre ambas presentadoras.