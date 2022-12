Pamella Costa, la influencer con la que Rodrygo tiene dos gemelos

Rodrygo sorprendió a sus seguidores al filtrarse dos fotos de los gemelos que tiene con Pamella Costa La madre y pareja del futbolista es una esteticista e influencer brasileña

Rodrygo, jugador del Real Madrid, se convirtió en el protagonista de las redes sociales hace una semana cuando se compartieron en Twitter una serie de fotografías. En las mismas se podía ver al jugador del equipo blanco con dos niños en brazos. La verdad es que la imagen sorprendió mucho a sus seguidores y fans, ya que no conocían su faceta como padre de dos pequeños.

Lo que se sabe en la actualidad es que la madre de los pequeños es Pamella Costa, una joven esteticista e influencer brasileña. Ella y él se conocieron en 2018 y desde entonces tienen una relación sentimental. Según se puede leer en la biografía de su perfil de Instagram, Pamella está formándose para conseguir el título de biomédica. Una profesión que se dedica entre otras cosas al desarrollo de productos utilizados en el ámbito de la salud personal.

Rodrygo on IG, with his two sons. 🤍🇧🇷 pic.twitter.com/RziJQQanTi