Paloma, la soltera de First Dates que fue víctima del terremoto de Lorca

José Antonio y Paloma han tenido una cita cordial pero que no ha llegado a nada Ella, de Lorca, se ha sincerado por los eventos que sucedieron durante los terremotos

José Antonio y Paloma han tenido una cordial cita dentro de First Dates. El soltero era repartidor y agricultor. A José Antonio le gustaba el campo y quiere encontrar una chica de Murcia que compartiera ese amor por el tipo de vida que llevaba. Se consideraba un romántico y detallista, y en general quería encontrar a alguien con quien poder vivir entre los árboles que tiene sembrados, entre limones y melocotoneros. Paloma en cambio era una chica que trabajaba de odontóloga en Lorca y ahora mismo vive en Madrid.

José Antonio ha quedado muy feliz por verla, pero ella no ha sentido el mismo feeling con su soltero. No obstante, eso no ha evitado que ambos disfrutaran de una bonita velada. Es más, Paloma se ha sincerado con José Antonio y le ha contado que estuvo en Lorca durante los terremotos. El padre de José Antonio estuvo de albañil arreglando edificios. Ella ha contado que “Estuvmos cinco meses fuera de mi casa porque se rompió un pilar del edificio”.

Como ha seguido confesado “Fue duro. Es verdad que yo tuve mucha suerte, pero hubo gente que no la tuvo. Yo estaba con mi madre y los libros empezaron a caer de la estantería a una mesa de cristal”. Después de las historias, Paloma ha decidido irse sola a su casa.