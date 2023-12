El 'palo' de Alfonso Arús por la forma física de Gerard Piqué en el Ibainéfico

'Aruseros', el programa matinal de 'La Sexta', ha comenzado el lunes echando la vista atrás al fin de semana Alfonso Arús, su presentador, ha hablado sobre el evento benéfico de Ibal Llanos en el espacio

'Aruseros', el programa matinal de 'La Sexta', ha comenzado el lunes echando la vista atrás al fin de semana. Alfonso Arús, su presentador, ha hablado sobre el evento benéfico de Ibal Llanos en el espacio. Durante esta edición, el 'Ibainéfico' ha contado con más de 4 millones de espectadores en la plataforma de streaming Twitch.

"Tenemos, otro año más, a Ibai arrasando en su labor benéfica", empezaba diciendo el presentador. Seguidamente, Hans Arús explicaba que "otra vez vuelve el 'Ibainéfico'. Ya lleva siete años. Esta vez ha conseguido recaudar 280.000 euros. Y cómo lo han hecho, pues haciendo partidos al estilo de la 'Kings League'. Aquí vemos el gol de Ibai".

🚨 PENALTI CLARÍSIMO SOBRE PIQUÉ EN EL #IBAINEFICO



😂 Piqué vuelve a los terrenos de juego, en este caso de la Kings League, para el directo solidario especial de Ibai pic.twitter.com/XW7BSDa9GG — Post United (@postunited) December 2, 2023

Sin embargo, el colaborar del espacio, también ha querido destacar una de las jugadas más comentadas de la jornada, protagonizada por Gerard Piqué: "Y ahora vamos a ver una jugada de Piqué en la que veremos si está o no para jugar en el Barça. Lanzan el balón el hueco, se pega la carrera y acaba en el suelo. Vemos que está para defender a los grandes...".

Alfonso Arús se sorprendía en directo con la jugada, con alguan duda sobre la condición física del exjugador: "A ver ahora mismo... No sé si está para primer nivel. No lo sé...". Hans todavía dejaba más desconcertado al presentador, explicándole lo que sucedío después. "He de decir que pidieron penalto en el VAR". "¿Qué? ¿Penalti? Pues yo no veo el contacto por ningún lado", decía el comunicador catalán.