Las palabras más duras de Cristina Porta hacia Kiko Matamoros

La colaboradora de Sálvame asegura que Kiko Matamoros está en decadencia "Eres muy inferior", sentencia Cristina Porta

Cristina Porta es uno de los fichajes que mejor ha funcionado en Sálvame, y eso que la lista es amplia. Sin embargo, desde su llegada al programa, no lo ha tenido fácil, sobre todo con compañeros como Kiko Matamoros que se lo ponen difícil día tras día.

Ha sido precisamente Kiko quien ha hablado de Cristina Porta en Sálvame, a raíz de la aparición de su compañera y de Miguel Frigenti en el reality Solos:

"No me hablo con Cristina Porta. Laporta es el presidente del Barcelona. Lo que digan estos dos chicos como que me da lo mismo, aunque yo creo en la libertad de expresión y en que cada uno tenga sus afectos y sus desafectos", dijo con ciertos aires de superioridad Kiko Matamoros.

María Patiño, presentadora de Sálvame en esta ocasión, estaba en desacuerdo: "a mi no me da lo mismo", a lo que Kiko respondió criticando a Miguel Frigenti y a Cristina Porta, refiriéndose a ellos como "estos chicos".

Cristina Porta, presente en el plató, no dudó en responderle: "¿sabes cuál es tu problema? Te crees y te sientes superior, pero realmente eres muy inferior ya y tú lo sabes. Está en decadencia. Te queda muy poco y ya está". El resto de colaboradores, sorprendidos ante la dureza de sus palabras, no han podido contener el silencio. ¿Será cierto que el final de Kiko Matamoros en Sálvame está cerca?