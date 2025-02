El padre de Montoya valora el paso de su hijo por 'La Isla de las Tentaciones': "Ha cogido un nivel..."

El ya conocido como 'fenómeno Montoya' ha trascendido mucho más allá de la pantalla. Y no es sólo que se haya convertido en objetos de infinitos memes en internet, sino que incluso ha logrado ir más allá de nuestro país y que incluso en países de habla no hispana se ha hecho especialmente viral y muy conocido.

El programa de 'La Isla de las Tentaciones' ya era extremadamente popular previamente, pero con el fenómeno Montoya son ahora muchas más personas las que cada semana ven la emisión del programa de Telecinco con el objetivo de ver al mencionado concursante. Así pues, han entrevistado a Juan Carlos Montoya, padre de dicho concursante, para preguntarle sobre este fenómeno.

Juan Carlos, que se encontraba en el aeropuerto de Sevilla, explica que está "un poco asustado con todo lo que está pasando. Mi hijo sufre al revivir todo lo que pasó en el programa. Es triste, porque era la primera vez que se enamoraba y pasa esto", comentaba.

El padre, lógicamente, se ha dado cuenta de la brutal fama que ha obtenido de forma muy repentina Montoya: "La productora [Cuarzo] lo cuida. Ya no quieren que haga bolos. Lo llaman para cuarenta cosas. No para. Ha cogido un nivel...". Ha colaborado desde entonces con Ibai en un vídeo recreando el sprint en la playa, y actualmente está colaborando con Burger King. Parece que su fama no ha hecho más que empezar.