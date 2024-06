“Toda tu vida chupando de la teta pública”, el tremendo zasca de Paco González al presidente de Asturias, Adrián Barbón

Recientemente, unas afirmaciones de Paco González sobre Asturias han provocado una respuesta de Adrián Barbón, el presidente del Principado. "Asturias es una comunidad que no puede presumir de mucho", afirmaba Paco González hace poco, a lo que el político le contestó a través de su cuenta de X el pasado martes: "Podemos presumir de ser gente humilde, trabajadora, leal, con valores, solidaria, que se está labrando su futuro... y que no somos unos faltosos".

Esta respuesta ha enfadado mucho a González, quien no ha tardado en responder con un largo discurso dirigido a Barbón. "Te lo voy a decir muy clarito, Adrián Barbón. Cuando hablen los mayores, te callas la boca. Seguramente te lo dijeron en el colegio alguna vez o en tu casa, pues ahora te voy a decir lo mismo. Cuando tú te limpiabas los mocos en la manga de tu jersey en el colegio, yo ya presumía de Asturias en un micrófono para toda España. Cuando hablemos los mayores, te callas ¿vale Barbón?", así comenzaba a responder el director de ‘Tiempo de Juego’.

"Soy hijo, nieto, bisnieto y tataranieto de asturianos. Toda mi familia nació, vivió y murió en Asturias. No te voy a tolerar ni una vez en toda tu puñetera vida que me des lecciones de cómo es de trabajadora o humilde la gente en Asturias”, continuaba González, afirmando que nunca tolerará que le hablen como si no supiera “cómo es la gente de Asturias”.

Para concluir, González le ha dedicado las siguientes palabras: "Cállate la boquita. No des lecciones. Como vas a hablar tú de trabajo, si llevas toda tu vida chupando de la teta pública. Terminas derecho y según acabas, concejal. Al poquito, vicealcalde, chupando de la teta pública. Luego alcalde, chupando de la teta pública. Luego cargitos en el PSOE, luego en el Congreso, luego el Parlamento asturiano, ahora presidente. No has trabajado en nada. Toda la vida con tus comisioncitas, no vuelvas a hablar de trabajo en la vida".