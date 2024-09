Pablo Motos se queda en shock en El Hormiguero al descubrir la extraña manía de Victoria Federica

El quinto programa de esta temporada de El Hormiguero contó con un unas audiencias que batieron récords desde su estreno. Una cifra que asciende a 2.893.000 espectadores y, por tanto, un 23% del share total. Algo que quizás se debió a la presencia de Victoria Federica como invitada especial.

La hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar fue entrevistada por Pablo Motos en un intercambio de preguntas y respuestas donde la propia Victoria Federica acabó llevando a cabó una revelación insólita que dejó en shock al presentador. Todo tiene que ver con una manía que tiene en relación a quitarse las costras de las heridas.

Victoria Federica comentaba entre risas al respecto ¨no sé lo que es, pero es que no puedo, no puedo tener costras por el cuerpo¨. Cuando Pablo Motos le preguntó que de dónde venía esta extraña afición, la hermana de Froilán añadía: ¨Lo más raro de mí es que me gusta quitarme costras. Es mi hobby o no sé bien lo que es. No puedo tener costras en mi cuerpo. Sé que las heridas entonces tardan muchísimo en curarse. Pero eso me da igual¨

Al margen de esto, la entrevista continuó de manera normal para explorar algunas áreas de la vida cotidiana de la propia Victoria Federica de cara a darla a conocer ante su inminente participación en el nuevo programa conocido como ¨El desafío¨, el cual también estará producido por Pablo Motos.