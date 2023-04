Críticas a Pablo Motos al revelar lo que no soporta de su mujer durante 'El Hormiguero'

Tras mencionar un par de anécdotas el presentador se la ha jugado con esta afirmación Aún queda por ver cuál es la reacción de su mujer frente a esta revelación

Pablo Motos se ha convertido en todo un referente de la televisión española gracias a su programa El Hormiguero, que tradujo la forma de los Late Night Shows estadounidenses a España. Recientemente ha recibido a Manuel Carrasco en el plató y, durante su entrevista con el cantante, reveló algo bastante sorprendente.

A lo largo del programa, ambos individuos participaron en un juego en el cual tendrían que hacer confesiones sobre el amor. Al escuchar las anécdotas iban decidiendo si consideraban los momentos románticos o no. Así, han terminado comentando cómo gestiona cada uno diferentes situaciones que han vivido con sus respectivas parejas.

El momento peliagudo de Pablo Motos ha llegado cuando se han puesto a hablar sobre lo que sucede cuando van de compras con sus mujeres. Y es que el presentador de El Hormiguero ha comenzado afirmando lo siguiente: “no tiene nada que ver el tiempo que me cuesta a mí, comprarme ropa con el tiempo que le cuesta a mi mujer”.

También comentaba que “yo digo, salgo a comprar, algo me sienta bien, y digo ponme tres. Y la otra no, tres no, un. Pero yo me compro tres y ya tengo tres. Ella al revés, que si hay uno azul y uno rojo…”.

Muchos podrían pensar que con estas palabras ya se había pasado de la raya, pero Motos aún no había acabado de hablar. “Te voy a decir, yo me meto en la arena, ¿eh? Yo creo que a veces mi mujer me usa solo para llevarme la contraria. Me pregunta cuál me gusta más y se compra el otro”, con esta afirmación señalaba los encontronazos entre él y su pareja. Finalmente, zanjó el tema diciendo: “esta noche no duermo en casa”.