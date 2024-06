Óscar Díaz desvela cuánto dinero tiene en el banco tras ganar el bote de 'Pasapalabra'

'Pasapalabra' es uno de los programas más icónicos de la televisión española. Los espectadores pueden disfrutar del formato presentado por Roberto Leal de lunes a viernes a las 20 horas en Antena 3, donde verán a dos concursantes que se miden a diferentes pruebas y al 'Rosco Final' con tal de conseguir un bote. Eso sí, están acompañados de cuatro famosos.

El pasado miércoles 15 de mayo, el duelo entre Óscar Díaz y Moisés Laguardia llegó a su fin. Tras 157 enfrentamientos entre ambos, el formato repartió su bote de 1.816.000 euros a Óscar, el quinto más grande de la historia del programa.

Óscar es traductor de profesión y trabaja como jefe de prensa en un club de golf. Tras hacerse con el premio, el concursante aseguró que lo gastaría en "necesidades mundanas obvias" como acabar de pagar un piso, ya que lo tiene "a medias con el banco".

Ahora, el ganador del bote ha visitado el programa 'Espejo Público' y ha confesado que su vida ha cambiado por completo y que recibe mucho cariño y apoyo de la gente.

Sin embargo, Óscar ha explicado que todavía no ha cobrado el dinero del bote, ya que el contrato que firmó tiene unas fechas señaladas: "Tengo unos 6.000 euros en el banco (...) Ya llegará, cuando está estipulado según los contratos que firmamos (cerca de tres meses)".

Díaz ha comentado que no se llevará los 1.816.000 euros íntegros: "Llega todo de golpe, el dinero del bote menos el 19%, aproximadamente 1.400.000 euros. Luego hay que meter eso en la declaración de la Renta y se quedará más o menos en el millón de euros. No me parece mal que Hacienda se quede con ese dinero, es lo que está estipulado y no tengo que ser especial frente a otros contribuyentes".