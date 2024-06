Óscar Díaz, el concursante que lleva dos décadas triunfando en televisión

Óscar Díaz se ha ganado un importante hueco en la historia de la televisión. No solo por haber conseguido el bote de 'Pasapalabra' en mayo de 2024. Su gesta viene de lejos, y es que este conocido participante lleva siendo un rostro habitual de los concursos de televisión algo más de dos décadas, habiendo formado parte de 'Saber y ganar', '¡Boom!' o 'Pasapalabra en familia'.

Muchos espectadores se preguntan si es posible que Óscar Díaz pueda vivir de sus conocimientos y de su suerte en este tipo de formatos. Algo que él mismo ha aclarado en una entrevista concedida al pódcast 'Tengo una duda' de Judith Tiral.

Allí, ha dejado claro que a pesar de ganar dinero, no es tan fácil. "De momento, soy rico en potencia. X días después de la emisión cobrarás lo que ganes, que puede ser el acumulado o el bote. Ese plazo aún no ha vencido, por lo que de momento no tengo ese dinero".

Aclara también que una buena parte del dinero se lo llevará Hacienda, por lo que de los 1,8 millones de euros que ha ganado, realmente podrá disfrutar en torno al millón.

Y respecto a su carrera en televisión, también se ha pronunciado: "Desde que empecé a concursar a los 29 años hasta los 51 años, había ganado algo más de 700.000 euros. Compartido con hacienda, hablamos de 400.000 euros o algo más".

Si se divide esa cantidad de dinero con el paso de los años (20.000 euros anuales aproximadamente), en realidad no puede vivir sin trabajar, sino que eso es un simple 'sobresueldo'.