Ortega Cano pide perdón por su "semen es fuerte", pero Ana Rosa Quintana sale en su defensa

"Todavía mi semen es de fuerza. ¡Vamos a por la niña", expresó a Ana María Aldón el ex diestro Ana Rosa Quintana asegura: "no se puede decir nada"

Todos nos quedamos mudos cuando vimos ayer a Ortega Cano decir: "todavía mi semen es de fuerza" en plena entrevista con Ana Rosa Quintana. Una particular declaración de amor dirigida a Ana María Aldón que no ha pasado desapercibida, y que le ha servido para recibir toda una lluvia de comentarios negativos. Un día más tarde, de nuevo en El programa de Ana Rosa Quintana, vemos unas imágenes en las que el ex torero pide perdón.

"No soy persona de decir ese tipo de cosas, pero estaba un poco nervioso y, bueno, lo dije sin mala fe (...). Pido disculpas a aquellos a los que no les haya gustado. Lo siento", dijo arrepentido Ortega Cano muy cerca de su vivienda. Eso sí, insiste en que se trataba de una pequeña broma no pensada, y que a Ana María Aldón "no le ha molestado". Pero claro, "lo hecho, hecho está, y pido disculpas".

La sorpresa llegó cuando El programa de Ana Rosa volvió a plató, y su presentadora, Ana Rosa Quintana, salió en defensa de Ortega Cano: "a mi no me ha molestado nada. ¡Vamos a tomarnos la vida un poco más relajada! Es que aquí ya no se puede decir nada, no se puede hacer una broma".