Orestes habla tras su derrota con Rafa en Pasapalabra

Orestes perdió el mayor bote de la historia de Pasapalabra Sus seguidores están preocupados tras su silencio en los medios

Hace poco más de una semana que Rafa Castaño se impuso a Orestes Barbero en el rosco de Pasapalabra para lograr el mayor bote de la historia del famoso concurso de televisión. Más de dos millones de euros que estaban acumulados entre ambos participantes, y que Rafa se llevó a casa tras resolver todo el rosco del tirón en la primera ronda, sin pasar ni una vez de palabra.

El programa se emitió en prime time tras 'El Hormiguero' y supuso el fin de la rivalidad entre ambos concursantes, una de las más longevas de la historia de 'Pasapalabra'.

Desde ese momento y tras salir derrotado, Orestes no ha hecho ninguna declaración al respecto. Sin embargo, otro exconcursante de Pasapalabra y amigo del burgalés confesaba que Orestes no estaba pasando por un buen momento: "Está muy desanimado, pensando cuando no se le vinieron ciertas palabras que sabía".

Unas declaraciones que preocuparon a sus seguidores, pero que el propio Orestes ha querido desmentir en sus redes sociales: "Es absolutamente lamentable que en lugar de respetar el silencio al que creo tener derecho estas semanas, a falta de conceder declaraciones personales, me encuentre con que se haya tenido que caer en la bajeza de tergiversar unas frases sueltas de una entrevista mucho más larga al gran Luis de Lama".

Orestes aseguró que con esas declaraciones solamente se consiguió "una noticia sensacionalista que asegurase la expansión de 'clickbait'. Pudiendo dar esa necesidad por cerrada".

Quiso cerrar el tema, dejando claro que hace una valoración positiva de su paso por el programa: "Finalmente he visto que no puedo quedarme callado. Es de todo menos cierto que me halle tan sumamente derrumbado y devastado, sino que estoy con la resaca emocional consecuente, pero ante todo contento y agradecido".