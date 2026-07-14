Francisco, dueño de un bar en España: "Durante un partido del Mundial, la facturación aumenta entre un 10% y un 15%"

España alcanzó las semifinales del Mundial y los bares vuelven a prepararse para una jornada de alto movimiento. Francisco, propietario de un establecimiento en Benidorm, confirma que los partidos generan un cambio evidente en la actividad diaria y que el perfil del público influye directamente en la caja.

El hostelero asegura que la facturación aumenta entre un 10% y un 15% cuando se disputa un encuentro, una diferencia significativa respecto a una jornada habitual.

El tipo de hincha define el consumo

Francisco explica que el comportamiento del cliente varía según la nacionalidad y la forma de vivir el fútbol. "Los ingleses beben mucha cerveza", afirma, mientras que los españoles suelen acompañar el partido con comida y bebidas. Este patrón se refleja en la caja: la subida del 10% al 15% depende del público que acude al bar y del ambiente que se genera durante el encuentro.

El hostelero recuerda que estos porcentajes corresponden únicamente a su establecimiento. El impacto puede variar según el tamaño del local, la ubicación, la cantidad de pantallas, la presencia de terraza y el perfil de la clientela.

Expectativa por la semifinal España-Francia

La semifinal entre España y Francia se disputará este martes 14 de julio a las 21h, un horario que coincide con la franja de la cena y favorece el consumo fuera de casa.

Hostelería de España estima que los bares pueden incrementar su facturación hasta un 30% en partidos con horarios propicios, una cifra superior a la que registra Francisco pero que responde a una proyección general del sector.

Pantalla en un bar viendo un partido de la selección española en el Mundial / Archivo

Los establecimientos con más pantallas, terrazas amplias o ubicaciones turísticas tienen más opciones de atraer público, aunque el resultado final depende de las características de cada negocio.

Cuánto gasta un cliente durante un partido

El gasto medio también influye en el aumento de ingresos. En Saulo, un bar irlandés del centro de Madrid, uno de los trabajadores, calculó que cada cliente gastaba entre 20 y 30 euros durante el debut de España ante Cabo Verde. El público acudió para ver el partido, divertirse y compartir la experiencia, lo que convirtió aquella jornada en un día de alta actividad.

Aunque se trata de cifras de un establecimiento concreto, sirven como referencia del movimiento que puede generar un encuentro de la selección.

La alternativa de ver el partido en casa

Una parte importante de los aficionados opta por seguir el Mundial desde el hogar. Un estudio estimó que dos de cada tres verían el torneo desde casa y gastarían un 6% más en comida y bebidas. Otro relevamiento indicó que el 80% de los españoles prefería mirar los partidos en casa y que el 82% utilizaba servicios de entrega de comida, con pizzas y hamburguesas como opciones principales.

Son investigaciones distintas, por lo que sus porcentajes no deben sumarse. El consumo, en cualquier caso, se reparte entre los hogares y los bares que transmiten los partidos.

El avance de España abre nuevas oportunidades para los bares. En el caso de Francisco, cada jornada de fútbol puede representar hasta un 15% más de facturación, un impulso que se repite en numerosos establecimientos del país durante el Mundial.