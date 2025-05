Nuria Roca se niega a desvelar su voto en las elecciones, pero se desmarca de su marido: "Juan y yo no votamos lo mismo"

Posicionarse ideológicamente siendo presentador de televisión tiene sus riesgos. Y aunque hay algunos que lo hacen sin pestañear como Jorge Javier Vázquez, Ana Rosa Quintana o Jordi Évole, hay otros que prefieren dejar ese aspecto para el ámbito privado.

Es lo que ha defendido también Nuria Roca, que ha estado en 'El podcast de Ac2ality'. La presentadora de 'La Roca' tuvo que enfrentarse a una pregunta que prefirió esquivar, la de su voto en las últimas elecciones.

"No te lo voy a responder porque hay mucha gente que se llevaría una sorpresa y porque hay cosas que en la esfera pública y en la esfera privada deben quedar en la intimidad, incluso de la pareja. Hay veces que he votado en blanco porque no me ha gustado lo que he visto y ha sido mi pequeña forma de protestar. Creo que hay cosas que pertenecen al ámbito privado y hay de ciertos temas que no hablaré nunca", ha respondido.

Además, la también colaboradora de 'El Hormiguero' dejó sorprendidos a sus entrevistadores cuando dieron por hecho que votaba lo mismo que su marido, Juan del Val: "No. Es más, hay veces que no sé ni lo que ha votado Juan, y Juan no sabe lo que he votado yo".