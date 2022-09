Nuria Roca y Juan del Val sorprenden al reaccionar a la ruptura de Laura Escanes y Risto Mejide

Llamativa esta frase sin duda alguna: "no me parece una mala noticia" Fue la noticia más sorprendente del domingo por la tarde en lo que a prensa rosa se refiere

Una de las noticias más sorprendentes de la prensa rosa el domingo 26 de septiembre ha sido la ruptura de Laura Escanes y Risto Mejide, un proceso de separación inesperado porque la pareja no había mostrado signos de crisis en ningún momento. La Roca, el formato de LaSexta, ha reaccionado a esta información en pleno directo, asegurando algunos de los colaboradores que "es un día horroroso para el amor" al sumar también la infidelidad de Íñigo Onieva a Tamara Falcó. Pero lo más interesante sin duda fue la reflexión que hicieron Nuria Roca y su marido, Juan del Val.

"Es que es una noticia que no se esperaba", explicaba una sorprendida Nuria Roca. Pero su pareja le interrumpió y dio la vuelta a la tortilla: "no estoy de acuerdo con que sea un mal tiempo para el amor. He estado leyendo el comunicado y me parece un ejercicio de amor absoluto". Juan del Val añadió que los dos se han referido al otro "con mucho amor, respeto", gestionando como adultos la situación.

En definitiva, para el colaborador "el amor se acaba, pero puede seguir existiendo independientemente de que no esean pareja". Discurso que, esta vez sí, convencía a la presentadora: "te doy toda la razón, son personas muy respetuosas, muy inteligentes y tienen en común una hija maravillosa". De ahí que a su marido no le pareciese una mala noticia en absoluto, dado que se rompe por decisión propia.