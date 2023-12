El nuevo proyecto de Lara Álvarez en Telecinco

Lara Álvarez sigue ligada a Telecinco pese a que en los últimos meses no ha recibido proyectos de gran envergadura. La asturiana se ha puesto al frente de GH VIP, Me resbala y A tu bola. El último formato no ha gustado demasiado, cosechando un triste 8,2% de share en su debut el 23 de diciembre de 2023. Sin embargo, todo parece indicar que 2024 será mucho mejor para la presentadora.

Telecinco ya ha confirmado el inminente estreno de La mejor generación, un concurso musical producido por Getsmusic que presentará a varios concursantes de tres generaciones diferentes que lucharán por ganar. Estos estarán divididos en categorías de edad denominadas streamers, cassettes y vinilos, y Lara Álvarez será la responsable de conducir el formato.

Por ahora, está confirmado el elenco de concursantes: Marta Sánchez, David Fernández, Ana Morgade, Sole Giménez, Marta Sango, Pablo Carbonell, Melody, Roko, Aníbal Gómez, Maverick López, Esperanza Gracia e Izan Llunas.

Nombres muy variados que permitirán a Telecinco acercarse tanto a nuevas como a antiguas generaciones. Encontramos artistas, cantantes, actores o cómicos, por lo que la diversión está más que asegurada.