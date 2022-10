El nuevo pique de Juan del Val con Nuria Roca que desconcierta

"Me revienta que digas 'mi pareja'. Es como que te avergüenza" Por todos es sabido que Juan del Val y Nuria Roca forman una pareja diferente

Si sois espectadores asiduos a La Roca, el programa que LaSexta programa cada fin de semana por la tarde, sabréis que no es la primera vez que Juan del Val y Nuria Roca discuten por algún tema relacionado con el término tradicional de pareja. Ambos, en más de una ocasión, han dejado que son una pareja diferente, más cercana al concepto de 'pareja abierta' de lo que muchos creen.

Por esta razón, la última bronca que han protagonizado estos dos rostros televisivos tampoco debería sorprender tanto: "estrenamos el mes de octubre. Cumple años mi pareja, mi hija, hoy es el cumpleaños de mi madre...". Con estas palabras, Nuria Roca encendió sin querer la mecha de su marido, porque él no está de acuerdo con la forma que tiene de llamarle.

"¿Es el día de la no violencia? Pues a mi me revienta cuando alguien dice 'mi pareja'. Mi marido, mi novio, mi novia. Pero mi pareja...". Pero un tertuliano de La Roca le quitó la razón: "Juan, mi pareja es un término mucho más inclusivo. Hay que decirle a todo el mundo 'mi pareja'", algo que no convenció a Juan del Val: "es como que te avergüenzas un poco. Decir 'mi pareja' es como decir 'no me queda más remedio'". ¿Exageró? ¿O tiene razón el colaborador y marido de Nuria Roca?