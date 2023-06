La nueva 'pullita' de Alba Carrillo a Mediaset España

Así arremetía indirectamente contra el canal de televisión la excolaboradora Todo ha surgido a partir de su alegato a favor de Asraf en 'Supervivientes'

Alba Carrillo, antigua colaboradora en Telecinco, se ha pronunciado a favor de Asraf Beno con un vídeo que ha subido a las stories de Instagram: "Quiero desde aquí mandarle todo mi cariño porque yo trabajé con él, y para mí, siempre ha sido un compañero excepcional".

Continuaba con el mensaje de la siguiente manera: "Ha sido de las pocas personas que no me han apuñalado y que me han mandado siempre un mensaje para ver cómo estaba. Un beso para él y para Isa Pantoja que también es encantadora y siempre ha sido súper cariñosa”. El objetivo está claro: aprovechar para lanzar un dardo a Mediaset España.

Todo surge de una polémica que ha habido con el anteriormente mencionado Asraf, debido a su distanciamiento de Adara Molinero, con quién mantenía una fuerte alianza en 'Supervivientes', el famoso programa de Telecinco.

Y aunque no son pocos los famosos que han decidido mostrar apoyo al novio de Isabel Pantoja, Mercedes Milá además ha decidido atacar directamente a Adara: “De Adara siento auténtica vergüenza. Una vergüenza que está a la altura del agradecimiento que sentí hacia ella durante tantas semanas en las que fue su mejor amiga y le defendía llena de razón de sus compañeros”.

En esta polémica, Carrillo no solo ha visto una oportunidad de ofrecer apoyo público a Asraf, sino que también ha aprovechado para atacar a Mediaset después de que estos le obligaran a no renovar su contrato con 'Unicorn Content', la productora de Ana Rosa Quintana que era responsable de algunos de los programas en los que Alba Carrillo colaboraba.

Y es que si tenemos en cuenta que su relación con la cadena de televisión no terminó de la mejor forma posible, podemos entender un poco mejor el por qué de estos comentarios, que a su vez ya se suman a varios 'ataques' que ha mandado la modelo a la cadena de televisión con anterioridad.

Por el momento este ha sido el último 'dardo' que ha mandado Carrillo a Mediaset, aunque no sería de extrañar que vuelva a ocurrir otras veces.