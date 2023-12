Nueva polémica en 'El Hormiguero' por un comentario homófobo de Jorge Martín

Al principio de la noche, Martín explicó que no tiene intención de tener una relación estrecha con sus competidores

'El Hormiguero' se ha visto envuelto en su enésima polémica, esta vez por un comentario homófobo de uno de sus invitados en pleno prime time. El programa de Pablo Motos recibió anoche en su plató al piloto Jorge Martín, tan solo unos días después de perder el Mundial de MotoGP en el que Pecco Bagnaia acabó proclamándose campeón. Sin embargo, la entrevista quedó empañada por unas desafortunadas palabras que han causado indignación en las redes sociales.

Al principio de la noche, Martín explicó que no tiene intención de tener una relación estrecha con sus competidores: "Solo me llevo bien con un piloto, que es Aleix Espargaró. Tenemos relación prácticamente de hermanos, desde que tenía 16 años me ha cuidado mucho".

"Pero con los otros no pretendo ser su amigo, son mis rivales. En la pista no adelanto igual a Aleix que a cualquier otro", comentó ante el presentador para, seguidamente, soltar entre risas el comentario que le ha situado en el foco de la polémica: "Quiero ser respetuoso porque nos estamos jugando la vida, pero aquí... Marica el último".

A este momento le siguió un breve e incómodo silencio en plató que acabó rompiéndose por los aplausos del público, que pudieron ser espontáneos o provocados por el regidor del programa. Motos, por su parte, reaccionó con una sonrisa y continuó con la entrevista sin decir nada al respecto.

mientras en ot dan charlas sobre diversidad y realidades lgtbqia+, en el h0rmigu3ro dicen estos comentarios…vomitopic.twitter.com/jiRXtwYx5f — ‎rs10 x ot2023 (@rafalozzz) 4 de diciembre de 2023

Numerosos espectadores del programa denunciaron en redes sociales el comentario homófobo de Martín en el horario estelar de Antena 3. Curiosamente, en esa misma franja, 'OT 2023' ofrecía un fragmento de la charla sobre diversidad y realidades LGTBI que recibieron esta semana los concursantes.

Cabe recordar que, hace tan solo unos días, el exvicepresidente Alfonso Guerra lamentaba en ese mismo plató que hoy en día los humoristas no puedan hacer chistes "de homosexuales y enanos", unas palabras que el propio presentador de 'El Hormiguero' respaldó.