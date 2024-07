Este podría ser el nombre del programa sustituto de 'La Resistencia': Broncano ya lo ha registrado

Hace un tiempo se desveló la sorprendente noticia de que David Broncano, el presentador del popular programa ‘La Resistencia’, daría el salto a TVE. Esta transición a la cadena pública ha generado bastante debate, ya que algunos opinan que no encajará, mientras que otros piensan que es una estrategia magistral para atraer a un público más joven.

Hasta ahora aún se desconocen los principales detalles sobre el nuevo programa, aunque durante la final de la Eurocopa pudimos ver el primer anuncio de la cadena. Con el eslogan “Broncano ahora para todos” se lanzaba este breve spot en el que el presentador le dice a una señora mayor lo siguiente: “¡Señora, que me voy a La 1! Después del Telediario no se me acueste”.

Sin embargo, lo que señalaron muchos espectadores es que este breve anuncio no mostraba el nombre del programa. Este elemento, que será crucial para su éxito aún no se ha mostrado en ningún lado, pero ahora Broncano ha hecho algo que podría haberlo revelado sin querer. Y es que, recientemente el presentador habría acudido a registrar en la Oficina de Patentes un nombre muy interesante.

Al parecer, Broncano habría comenzado una tramitación para patentar el nombre ‘La Resiliencia’. Este título, muy parecido al de su anterior programa, podría ser el elegido para su nuevo formato en TVE. Dicho esto, por el momento no se sabe nada más sobre el proyecto y se desconoce la fecha de estreno de su nuevo programa en la televisión pública.