Noemí Galera desvela detalles sobre el nuevo formato de Operación Triunfo

La catalana será la directora de casting del concurso Noemí Galera ha asegurado que no será la presentadora

'Operación Triunfo' es uno de los programas de televisión más populares en España. El concurso se estrenó en el año 2001, y desde entonces ha lanzado la carrera de algunos de los artistas más populares del país: David Bisbal, Chenoa, Manuel Carrasco, Aitana, entre otros muchos.

Tras su última emisión en el año 2020, el programa vuelve. Hace un mes se anunció que dará un salto al streaming de la mano de Amazon Prime Video. La plataforma se ha hecho con los derechos del programa y está preparando la nueva edición, que será la duodécima. Está previsto que la emisión del concurso se estrene a finales de 2023 o principios de 2024.

Noemí Galera ha concedido una entrevista a la revista 'Pronto' en la que ha hablado del regreso del programa. La directora de 'casting', ha asegurado que están muy "contentos" de que vuelva el formato y ha asegurado que será una "revolución y un bombazo".

'Operación Triunfo' volverá a través del streaming, y la productora ha dado su opinión: "Era lo que tocaba ahora, estar en una plataforma. 'OT' se emitirá en 30 países de Sudamérica, donde tenemos muchísimos seguidores".

La catalana volverá a ser la encargada de hacer la selección de concursantes, y lo hará de la mano de Arnau Vilà, su pareja, que es músico y profesor del concurso.

Noemí Galera ha sido directora de la academia, de casting, jurado... y sobre presentar, ha comentado que no sirve para eso. "¡Lo que me faltaba! No sirvo para presentar, me da mucho apuro. Creo que hay gente muchísimo más preparada para hacerlo que yo".