La noche de pasión de dos protagonistas de "La isla de las tentaciones" al descubierto entre un mar de lágrimas

Parece que ambos tuvieron un tórrido romance después de conocerse Ambos tuvieron un papel fundamental en sus ediciones del programa

El formato televisivo de Mediaset, "La isla de las tentaciones" se ha convertido en uno de los programas de mayor éxito y relevancia en los últimos años. Sus últimas cinco ediciones han arrasado, por lo que no es extraño que esta sexta edición repita el mismo triunfo. Aunque de momento solo tenemos algunos adelantos para que se vaya elucubrando sobre lo que va a suceder.

Mientras tanto, se ha conocido el idilio amoroso que tuvieron dos personas del programa en una discoteca. La primera de ellas es Andrea Gasca, quien engañó a su pareja en la primera edición, asistió como retadora en la segunda edición y volvió a engañar a otra de sus parejas en la tercera. El segundo en discordia es Isaac 'Lobo' Torres, que fue como tentador y triunfó al encandilar el corazón de Marina García.

Así, parece que ambos no se conocían mucho, hasta que coincidieron en una discoteca mientras tenían pareja.

"No me orgullecía de lo que había pasado porque me sentía mal, porque al final conozco a la mamá de tu hija. No me enorgullecía de que pasara eso, pero pasó porque los dos queríamos” explicaba Andrea mientras ambos lloraban en un programa de la MTV que trata sobre infidelidades. De esta manera, ambos tuvieron una noche de pasión descontrolada después de un bolo en una discoteca en la que fueron contratados.