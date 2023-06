El niño protagonista de Stuart Little no parece el mismo: así ha sido su cambio físico

El joven ahora es un hombre fuerte y musculado, amante de los deportes Eso sí, años después de Stuart Little, Jonathan Lipnicki se alejó de las pantallas

Seguro que si te digo Jonathan Lipnicki, su nombre no te suena en absoluto, pero este joven fue el niño que protagonizó Stuart Little, sin duda alguna la película de la infancia de muchos de nosotros.

Sin embargo, lo que pudo haber sido una carrera repleta de éxitos, se truncó y terminó dando forma a un nuevo caso de juguete roto de Hollywood... ¿Qué ha sido de él y cómo se puede describir su sorprendente y radical cambio físico?

La nueva vida del niño de Stuart Little

En lo laboral, Jonathan Lipnicki aseguró en entrevistas que tras el éxito de Stuart Little, nunca más volvió a recibir llamadas: "el mayor cambio para mi fue... No trabajar durante mucho tiempo (…). Yo me tomé tiempo libre, en el sentido de que no era mi única prioridad. Pero no trabajé porque simplemente no trabajé. No conseguí papeles durante mucho tiempo".

Sin embargo, con el tiempo, ha sido contactado por algunos directores para interpretar a personajes de menor calado, pero nunca acercándose por completo al mundo del cine. En cambio, sí que se ha dedicado a esculpir su físico, tal y cómo podemos comprobar en su propia cuenta de Instagram.

Evidentemente, el niño de Stuart Little ahora es un gran amante de los deportes y es cinturón negro de Jiu-Jitsu brasileño, de ahí que su físico sea tan musculado y diferente al que conocimos hace décadas.