Las nefastas declaraciones de esta comensal de First Dates insultando a los andaluces

Hace ya unos meses al restaurante First Dates fue una italiana residente en Marbella con ganas de marcha. Imán, que así se llamaba la mujer, llegó con todas sus excentricidades, curiosidades y vivencias personas dentro de esta cosa que se llama “buscar el amor”.

Una vez dentro del local dio rienda suelta a sus comentarios y a contar esas experiencias personales que había tenido. De todo lo que dijo lo que más llamó la atención fueron sus palabras contra los andaluces.

No se cortó al afirmar que “Los andaluces son la vergüenza del género humano. No saben lo que significa vestirse, ducharse o ponerse una prenda de siglo”. La sorpresa fue mayúscula en los telespectadores cuando dio esta horripilante opinión. “Llevo dos días en Madrid y los hombres dejan una estela de perfume, en Marbella no saben qué es. Que empiecen a arreglarse un poco más, deberían tener vergüenza de cómo salen con las chicas” concluyó casi indignada.

Después de estas declaraciones, Imán se ganó todo el odio de las redes sociales y de las personas que veían el programa, y con razón.