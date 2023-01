Natalia, la soltera de First Dates que huye despavorida por la fantasía sexual de su cita

Natalia y Pedro han dado mucho de qué hablar en la velada que han tenido en First Dates Él le ha revelado sus fantasías sexuales y a ella no le han gustado nada

Pedro y Natalia han tenido una velada dentro de First Dates que no ha pasado de lo cordial, es más, ella ha salido huyendo del restaurante en cuanto ha descubierto las fantasías sexuales que tenía su cita. Tanto Pedro como Natalia han ido al restaurante de citas más conocido de la televisión para encontrar a alguien con quien compartir sus vidas y buenos momentos. Ambos se han sentado a cenar y la verdad es que la velada no iba nada mal entre ambos.

Todo ha empezado a torcerse cuando han empezado a hablar de sexo. Pedro ha sido muy claro, él ha confesado que había hecho varios tríos en el pasado con una pareja suya, además, su fantasía sexual era tener sexo delante de la terapeuta de pareja en su despacho. A pesar de que intentaba darle morbo a su soltera, ella ha quedado escandalizada.

Natalia en el sexo era muy tradicional y conocer la fantasía sexual de Pedro ha hecho que sienta rechazo absoluto por él. Es más, conocer tal fantasía le ha hecho saber que anteriormente Pedro ha tenido problemas de pareja. Una vez en la decisión final ella le ha dado calabazas y cada uno se ha ido por donde ha venido.