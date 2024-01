Natalia alucina con la revelación de su cita en 'First dates': "¿Qué dices? ¿En serio?"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Pedro (23 años) y Natalia (22). Al conocerse, se han dado cuenta de que su cita no es su prototipo: "Me ha sorprendido porque no la esperaba tan guapa y me ha gustado", ha comentado el soltero. Mientras que la comensal ha declarado que no le ha gustado: "De entrada no me ha convencido mucho".

Durante la cita se han ido conociendo, y ambos han visto que tienen muchos aspectos en común, sobre todo el tema del deporte y el 'powerlifting': "Es una disciplina que tienes los tres ejercicios básicos, el peso muerto, sentadilla y el press de banca", ha argumentado la chica.

Pedro le ha explicado que ahora está trabajando en cocina, pero que su idea es prepararse para poder entrar en la marina de infantería el año que viene, algo que ha impactado a Natalia: "¿Qué dices? ¿En serio? Unexpected totalmente". El soltero le ha comentado que una de las cosas que le ayudó a superar una mala época fue "conocer a un personaje que se llama David Goggins", que es un marine y "quiere ser igual que él".

En la decisión final, Pedro ha declarado que quiere tener un segundo encuentro con Natalia porque se lo ha pasado muy bien y le ha gustado. En cambio, la soltera ha comentado que no quiere una segunda cita porque "estéticamente" busca otro tipo de persona.