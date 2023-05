Nadie lo vio venir: la acusación de Ginés Corregüela sobre Adara en Supervivientes 2023

El ex concursante tacha a Adara de estratega, pero Marta Peñate le ha frenado Marta ha sido una de las pocas colaboradoras en defender a Adara de este ataque

Ginés Corregüela, el influencer conocido como 'El rey de los bocadillos XXL' en TikTok, dejó de ser concursante de Supervivientes 2023 hace algunas semanas. Sin embargo, se sigue sentando en el plató del reality para comentar junto al resto de ex compañeros las tramas que se vienen desarrollando en Honduras con los participantes que sí continúan formando parte del programa.

Durante la última emisión de Supervivientes 2023, el siempre polémico Ginés Corregüela volvió a atacar a Adara y Asraf sin piedad.

Ginés Corregüela tacha a Adara y a Asraf de 'estrategas'

"Aquí no defiendo a ninguno de los dos, son dos estrategas a muerte. Adara también aprovecha delante de la cámara y Asraf eso de los cangrejos es lo que lleva haciendo durante todo el concurso delante de las cámaras". Según la teoría del andaluz, ambos concursantes cambian de actitud cuando sabe que están siendo grabados. Sin embargo, tiene claro que Asraf "debe llegar a la final antes que Adara porque es un tío que a pesar de tener nuestras cosas, hace mucho".

Este argumento no ha convencido en absoluto a Marta Peñate, quien no ha dudado en defender a Adara de este ataque de su ex compañero: "eso lo decide el públivo, y por eso ella está allí, y tú estás aquí". Sí, sorprende que Marta defienda a Adara, pero la colaboradora ha sabido destacar el buen hacer de la concursante en el reality pese a que no mantiene una buena relación con ella fuera del programa.