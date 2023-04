Muere el periodista musical Carlos Tena a los 80 años

Así lo han confirmado fuentes cercanas a través de las redes sociales

El periodista, crítico musical, locutor de radio y presentador de televisión español, Carlos Tena, ha muerto a los 80 años. Así lo han confirmado fuentes cercanas al periodista que han adelantado la noticia a través de las redes sociales.

Ha fallecido mi querido Carlos Tena. No puedo expresar el dolor que supone, ni me voy a explayar en una esquela. 45 años no se resumen en una frase