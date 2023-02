El motivo por el que Steven Spielberg no dirigió Harry Potter y la Piedra Filosofal

El director rechazó la oportunidad para evitar tener que ser trasladado a otro país "Kate y yo empezamos a dar forma a una familia"

Hogwarts Legacy está arrasando en PlayStation 5, Xbox Series y PC a falta de su lanzamiento en la anterior generación y en Nintendo Switch. Y gran parte de la culpa de este triunfo reside en la marca Harry Potter, una propiedad intelectual de la que podría haber formado parte Steven Spielberg de no haber rechazado dirigir Harry Potter y la Piedra Filosofal hace más de 20 años.

"El significado personal acerca de cómo el conflicto entre arte y familia te parte por la mitad me ocurrió más tarde, después de haberme establecido como director en activo. Kate y yo comenzamos a formar una familia y a tener hijos", explica Steven Spielberg en una entrevista con RE.

El cineasta tenía claro que no podía marcharse en ese momento de su hogar: "la decisión que tuve que tomar al coger un trabajo que me trasladaría a otro país durante 4 o 5 meses en los que no vería a mi familia... Fue una experiencia desgarradora. Hubo varias películas que decidí no rodar, como la primera entrega de Harry Potter. Así pude pasar el siguiente año y medio con mi familia y ver a mis hijos pequeños crecer".

Eso sí, Steven Spielberg es consciente de que "sacrificó una gran franquicia, que hoy mirando hacia atrás, no me importa de haberlo hecho por haber estado con mi familia". Si él era la primera opción de Warner Bros., Harry Potter y la Piedra Filosofal la acabó dirigiendo Chris Columbus.