El motivo de la ruptura entre Isaac y Lucía de 'La isla de las tentaciones'

La pareja no deja de protagonizar idas y venidas Todo parece indicar que esta separación será la definitiva

Una de las parejas de La isla de las tentaciones que más idas y venidas ha protagonizado ha sido sin duda la formada por Isaac y Lucía. Sin embargo, la relación podría haber llegado a su final de forma definitiva según lo que el propio Isaac ha revelado en las últimas horas.

La razón que hay detrás de la ruptura ¿definitiva? entre Lucía e Isaac

Antes de nada, hay que decir que Lucía Sánchez nunca confirmó que hubiera reconciliación con Isaac 'El lobo'. "Siempre ha habido amor, eso está claro. Otra cosa es que luego la convivencia sea buena, pero amor siempre ha habido", dijo el ex concursante de La isla de las tentaciones tras su última ruptura.

Ella, en cambio, desmentía todo: "Siempre he dicho que cuando tenga una pareja y esté segura al 100%, yo misma lo contaré y presumiré por todas partes. Si ese momento no ha llegado es porque no tengo nada que contar".

En esta ocasión, ha sido el encargado de revelar la razón de su última ruptura: "Me prometió cosas que, al final, no han sido. Ella está acostumbrada a un nivel de vida y yo a otro. Somos muy diferentes y eso será imposible. No compartimos las mismas ideas y ya está. Cada uno hace su camino y fuera".

Si hacemos caso a Isaac, la separación no habría sido demasiado brusca; en cambio, todo se debe a un plan de vida que no encaja al ser personas muy diferentes.