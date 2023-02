Mónica y Francisco, los solteros de First Dates que se lo pasan pipa cenando juntos

Mónica y Francisco han tenido una cita con muchas risas en First Dates A ella Francisco no le ha gustado nada pero se lo ha pasado en grande

Mónica ha ido a First Dates en busca de un soltero con el que pudiera compartir su vida y tener una relación seria. Francisco, después de una relación de 18 años y 9 separado ha ido al programa de citas más famoso de la televisión a algo parecido. Ambos eran de Málaga y él era en concreto espetero profesional. La verdad es que, aunque Mónica no ha sentido nada especial, Francisco le ha hecho muchísima gracia.

Durante la cena la verdad es Francisco ha llevado la voz cantante en todo momento. Esto no ha molestado a Mónica, ya que ella estaba encantada con su humor y sus comentarios. Allí han podido también conocerse un poco mejor, pero ella no ha acabado de estar convencida de que sintiera feeling por Francisco. En el reservado, la soltera tenía muy claro que no quería una segunda cita con nadie.

En la decisión final, Mónica le ha dado calabazas a Francisco, se lo ha tomado bien, pero él estaba encantado con ella y le ha dado algo de pena no poder repetir. Otra vez será para este espetero profesional de Málaga que hablaba tres idiomas.