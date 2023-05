Los momentos más emotivos de la cuarta audición a ciegas de La Voz Kids

Adrián no ha entrado en el concurso, pero ha cantado con Pablo López María y Aitana han cantado Aunque no sea conmigo

La cuarta noche de Audiciones a ciegas de La Voz Kids ha finalizado, y lo ha hecho con varios momentos muy emotivos que han enamorado a la audiencia. ¿Existen las segundas oportunidades? Lennon Jon tiene la oportunidad de volver al programa con una nueva canción, algo que ha conseguido después de que los cuatro coaches (Rosario, Aitana, Sebastián Yatra y Pablo López) se pusieran de acuerdo para gastar esta opción.

Por otro lado, Aitana, Sebastián Yatra y Pablo López han cantado con dos de los jóvenes; ella lo ha hecho con María (el tema Aunque no sea conmigo), mientras que Sebastián lo ha hecho con Manuel, dando forma a una versión muy bonita de Entre sobras y sobras me fallas. Sin embargo, más emocionante ha sido el dueto que han protagonizado Pablo López y Adrián: el joven no ha conseguido pasar de fase, algo que no le ha impedido cantar junto al artista.

Sigamos con momentos emotivos mencionando a Rosario, quien ha explicado a los espectadores que esta edición tiene un nuevo talismán de la suerte: los pantalones de su hermano Antonio Flores, fallecido hace casi 3 décadas y de quien se acuerda a diario. Seguro que estos pantalones le ayudan a entrar con buen pie en la próxima fase de La Voz Kids.