El momento 'tierra trágame' de Te lo vas a comer: Chicote cuestiona la rentabilidad del menú a 3,50 euros

Alberto Chicote cree que el negocio está abocado al fracaso por una cuestión de beneficios

Ahora que estamos en verano y la actualidad televisiva está de capa caída, no está de más recordar uno de los momentos más sorprendentes de la última temporada de Te lo vas a comer, el formato semanal presentado por Alberto Chicote.

En uno de los programas, el cocinero exploró el apasionante mundo de los menús del día y para ello habló con Carlos Moreno, dueño del restaurante El Bocata y responsable de una oferta única: menú diario por 3,50 euros.

El hostelero explicó a Alberto Chicote que el negocio era rentable de forma muy sencilla porque la clave estaba en "comprar mucha cantidad directamente a fábrica" para poder negociar los precios, pero el cocinero dudaba de este método: "si te cuesta un máximo de 2 euros y lo vendes a 3,50 euros, el coste del producto supera el 50% y eso es el desastre absoluto para cualquier negocio".

Esto sería lo relativo al coste de los alimentos; "además, tienes un gasto en personal, que no está precisamente barato, gastos generales... No sé de dónde sale el beneficio, a no ser que salga de algún otro lado. Con un coste de 2 euros, no deberías vender por debajo de 6.

El seguro cuesta, la luz cuesta, tiene que haber algo raro para que salga rentable", respondió Alberto Chicote con la rotundidad que le caracteriza. Sin embargo, Carlos Moreno se mostró orgulloso de su táctica de negocio.