El momento 'tierra trágame' de un comensal en 'First Dates': "Cuando se ha puesto en pompa..."

El programa ha juntado a Marc y Svetlana El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Svetlana (39 años) y Marc (36). Al conocerse, el soltero se ha quedado impresionado: "Es explosiva. Es muy sexy, tiene una sonrisa muy bonita, es que es fuego, lo transmite con sus labios y ojos".

La comensal ha afirmado ser consciente de generar inquietud en los hombres y que les asuste estar con ella. Durante la cita, ha notado ese nerviosismo en Marc: "Le pongo muy nervioso, entiendo y comprendo que no es fácil estar conmigo".

En el fotomatón, Svetlana ha mostrado mucho miedo a explotar los globos. Se ha tapado los oídos y le ha dado la espalda al soltero, algo que ha provocado más intranquilidad al soltero: "Cuando se ha puesto en pompa, ‘¡Tierra, trágame! ¿Qué hago? ¿Cómo exploto el globo?". El comensal ha sido muy precavido, y su cita le ha perdido que la próxima vez le de "un poco más fuerte".

En la decisión final, pese a que Marc ha asegurado que le pone "muy nervioso", ambos han comentado que quieren tener una segunda cita para conocerse más porque se han gustado y han visto que tienen mucha conexión.