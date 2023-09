El momento más tenso entre Alberto Chicote y la responsable de comunicación de Granier

Elisa Pérez acusó al cocinero de "aporrear la puerta"

Alberto Chicote protagonizó en 2020 uno de los momentos más tensos jamás grabados por el equipo de Te lo vas a comer. En una entrega dedicada al timo del pan, el conocido cocinero abordó la problemática de la venta de 'pan de masa madre' en una de las franquicias de Granier, descubriendo que en realidad no era lo que se ofertaba, sino pan elaborado a partir de levaduras químicas.

Consciente de lo difícil que es controlar cada una de las franquicias que forman parte de una empresa, Alberto Chicote se puso en contacto con la responsable de comunicación de Granier, pero ni tocando a la puerta en una de sus fábricas obtuvo respuesta. Las trabajadoras estaban dentro según algunos testigos, pero nadie le abría al cocinero.

"Mientras estaba llamando a la puerta, que no me abría nadie, alguien desde dentro estaba llamando a la productora de este programa para decir que estábamos en la puerta", explicó Alberto Chicote a las cámaras de Te lo vas a comer.

Elisa Pérez, responsable de comunicación de Granier, le acusó de aporrear la puerta de la fábrica, a lo que él le contestó de forma seria: "no he aporreado la puerta, solo he llamado al telefonillo".

Era muy evidente que Granier no se sintió cómoda como empresa al abordar el timo del pan y mencionarles en el reportaje. Pero esta dificultad de comunicación con su principal responsable sorprendió mucho a Alberto Chicote.