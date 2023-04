Miriam Rodríguez brilla como Cher en una de las mejores transformaciones de 'Tu cara me suena'

La cantante de OT 2017 se transforma en Cher interpretando I can't get no (Satisfaction) El resultado, cuanto menos, en sorprendente

En la última gala de Tu cara me suena, emitida antes de Semana Santa, Anne Igartiburu tuvo tan buena suerte que le tocó Cher en el pulsador. Sin embargo, poco le duró, porque a Miriam le salió la opción de 'robar' la imitación que quisiera de todos sus compañeros. Y para lucirse, decidió que lo mejor era ser Cher, dejando a Anne Igartiburu con Pet Shop Boys.

Ahora que la Semana Santa ha quedado olvidada, Antena 3 emitirá este viernes 14 de abril de 2023 la Gala 3 de Tu cara me suena 10, un programa en el que veremos la increíble transformación de Miriam Rodríguez en Cher, al mismo tiempo que interpreta I can't get no (Satisfaction) en una actuación que data del año 1975. Y te aseguro que el resultado es sorprendente, tal y cómo verás en la imagen que corona esta noticia.

Se puede describir la actuación como un show setentero, con una puesta en escena repleta de color, protagonizada por un sorprendente vestido que Miriam llevará en esta ocasión como Cher. Sin embargo, hasta esta noche no veremos el resultado definitivo.

Si eres suscriptor de ATRESplayer Premium, ya puedes ver la Gala 3 de Tu cara me suena 10 sin coste adicional, dado que el preestreno de los programas de Antena 3 es una de las ventajas que tienen sus usuarios.