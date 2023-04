Miguel Lago revela la adicción que tiene Sonsoles Ónega

El colaborador de 'Y ahora Sonsoles' asegura que Sonsoles es adicta al trabajo Miguel y Sonsoles hablaban de los planes de Semana Santa

Si eres espectador de 'Y ahora Sonsoles', sabrás que el buen rollo reina en el plató cada tarde. Todos comentaron ayer el tema de la semana: Ana Obregón es abuela gracias a la gestación subrogada. Pero antes de abordar este asunto en la sección Fresh, la presentadora habló con Bricio Segovia para conocer el estado de las carreteras con motivo de la Operación Salida de Semana Santa.

Sonsoles Ónega es adicta al trabajo

"Se prevén más de 9 millones de desplazamientos. Las altas temperaturas y la escasez de precipitaciones animan a aprovechar el puente de casa. Eso sí, si coges el coche, precaución ante todo", apuntó Bricio Segovia. Y Sonsoles Ónega no dudó en reaccionar a esta noticia: "¡ay! Cómo están las carreteras en la Operación Salida. Nosotros estamos ya para coger carrerilla".

En ese momento, Miguel Lago apuntó que él iba a disfrutar de las procesiones. "¿Vas a descansar?", quiso saber el colaborador sobre la presentadora, a lo que ella dijo: "eso lo cuento después cuando acabe el programa".

En ese momento, Miguel Lago dejaba caer cuál es la verdadera adicción de Sonsoles Ónega: "no me lo creo, no me lo creo... La adicta al trabajo esta...". A lo que la aludida añadía que se marcharía unos días de vacaciones, dejando al frente a Bricio Segovia.