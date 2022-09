Miguel da calabazas a su cita en First Dates con un: “Me gustan más masculinos”

Miguel y Leo han tenido una cita de lo más movida dentro del restaurante más famoso de televisión Miguel ha criticado muchas cosas de su cita y por supuesto ha repartido calabazas

Leo ha ido a First Dates porque como otros muchos no han tenido suerte en el amor, todo lo que ha tenido han sido ligues. No obstante, en el programa presentado por Carlos Sobera tampoco ha tenido mucha suerte. Su cita era Miguel, un hombre que no ha dejado de criticar cosas de él durante toda la velada.

Ha sido muy claro, no era su tipo porque quería alguien más masculino y además no soportara que a Leo le sudaran las manos.

Leo ha sido claro consigo mismo, en una pareja le gustaría ser “la parte femenina” de la misma. En cambio Miguel ha contado que hace pesas y que va a nadar. Leo se ha quedado sorprendido por el pelo que llevaba “es entre peluca y pelo frito”. Uno y otro no se han gustado después de que ambos buscaran a alguien más masculino. Miguel incluso estaba horrorizado cuando su cita le ha contado que a veces usaba tacones. “Prefiero un mono de mecánico y un poco de grasa” ha afirmado.

Al final, en la decisión sobre si tener una segunda cita, Miguel ha frenado en seco cualquier intento de contacto físico. Le ha explicado a Leo por qué no era su tipo y le ha dado calabazas al ritmo de “My way” de Frank Sinatra.