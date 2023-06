Merche se aburre durante su cita en 'First Dates': "No te quiero seguir conociendo"

Este miércoles el formato ha juntado a Merche y Valentín El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este miércoles el programa ha juntado a Merche (34 años) y Valentín (35). La soltera lo tiene muy claro, es muy auténtica y "o me quieres o no me quieres nada, o me quieres mucho o no me quieres nada". Además ha comentado que el amor es bastante más fácil de lo que parece y que lo que sí que busca es que tenga vida emocionante: "Que le guste salir de restaurantes, viajar, que tenga hobbies divertidos".

El comensal se ha presentado con una bufanda de la peña del Atlético de Madrid, ya que es un fiel seguidor. "Soy intenso y pasional", ha comentado. Al conocer a Merche, ha tenido muy buena impresión: "La veo muy bien, es bastante guapa (…) Tiene buenos pechos y de cuerpo está muy bien". Ella ha explicado que le ha parecido guapo, pero que le ve "normal (…) muy básico" y que no le atrae sexualmente.

El soltero ha explicado su afición por el Atlético, y que incluso viaja para ver partidos, algo que no ha gustado a Merche: "A mí me gusta el fútbol, pero estar de pareja con una pareja que su afán sea el fútbol y viajar por el fútbol lo veo demasiado". Además, la comensal ha asegurado que se ha aburrido durante la cita: "Me da mucha pena y vergüenza decirle 'no te quiero seguir conociendo', pero es que me he aburrido en la cena (…) Estaba cenando y estaba aburrida".

A la hora de pagar, ella no ha tenido la intención de abonar la cuenta, algo que ha notado el soltero: "Ella no ha hecho el amago de pagar pero bueno, soy un caballero. Digo yo que el caballero paga". En la decisión final, Valentín ha comentado que sí que tendría una segunda cita porque cree que es una chica muy interesante. En cambio, Merche ha explicado que le ha caído muy bien pero que no ha sentido esa afinidad como para tener un segundo encuentro.