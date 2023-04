Mercedes Milá, tajante ante el discurso antivacunas de Miguel Bosé: "No me agobies, tío"

La presentadora reconoció que el artista bajó "muchos puntos en la admiración y el cariño" por su postura

Mercedes Milá regresó este lunes a Movistar Plus+ con su reencuentro más esperado con Miguel Bosé. El artista y jurado de 'Cover Night' fue el primer invitado de la nueva temporada de 'Milá vs. Milá', programa en el que trato numerosos temas, incluido su postura negacionista contra las vacunas contra la covid.

"Yo no voy a perdonar jamás a este Gobierno, de la misma manera que no voy a perder jamás a una prensa los ataques que me hizo en el momento de tomar una postura que hasta entonces, hasta el día anterior, pensé que se podía tomar libremente (...) No se respetó. Eso no lo voy a perdonar jamás. Me hizo mucho daño, muchísimo daño profesional, humano, social...", comenzó diciendo el artista.

La presentadora le recordó al cantante que pasó "de ser un hombre adorado a bajar muchos puntos en la admiración y el cariño", y este le contestó poniendo el foco en los "personajes públicos, médicos y científicos" que compartían opinión: "Discrepábamos y teníamos, además, fundamentos y argumentos para discrepar. Creo que el error que ellos cometieron fue querer hundir a este tipo de personas, de ilustrarlos y ridiculizarlos. Y con el tiempo, la gente se ha ido dando cuenta de que lo que yo anuncié en aquel momento está pasando".

“¿Pero qué es lo que está pasando?”, le dijo Milá a Bosé, que volvió a replicar argumentos negacionistas: "Están callando todo lo que las vacunas están provocando. Las taquicardias, las pericarditis, los coágulos, los cánceres... Esto se sabe y se tapa porque hay, por parte de mucha gente, intereses creados. Porque las farmacéuticas, por encima de todo, son primero empresas creadas para hacer negocio con nosotros. Nosotros no interesamos sanos”.

Posteriormente, Milá se mostró muy tajante al rechazar la propuesta de Bosé, que se comprometió a enviarle más información que sostenía su posición sobre este tema: "No me vuelvas loca".

"Ay, Miguel, que soy Mercedes. Por favor, no me agobies, tío. No me agobies. No me mandes cosas para que yo las tenga que investigar", le dijo la comunicadora al artista, antes de tumbarse en el sofá y pasar al siguiente tema.