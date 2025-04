Mercedes Milá, destrozada tras la muerte de Vargas Llosa: "Me he llevado un chasco y un dolor"

La muerte de Mario Vargas Llosa ha sacudido al mundo de la cultura, pero también ha dejado una huella muy personal en quienes lo conocieron de cerca. Una de las más afectadas ha sido Mercedes Milá, amiga íntima del Nobel de Literatura, que no ha podido contener las lágrimas tras conocer la noticia.

"Me he enterado antes de que saliera en el periódico, me he llevado un chasco y un dolor...", confesó la periodista en una emotiva intervención en 'Y ahora Sonsoles', poco después de que se hiciera pública la noticia del fallecimiento del escritor a los 89 años en Perú.

Milá recordó a Vargas Llosa como un hombre profundamente respetuoso con la profesión periodística. "Él siempre estaba a favor del periodista", destacó con emoción, reivindicando su compromiso con la libertad de expresión y el valor de la prensa, incluso en tiempos difíciles.

En redes sociales, la comunicadora también le dedicó unas palabras cargadas de admiración, en las que definió al autor de 'Conversación en La Catedral' como “uno de los mayores creadores de nuestro tiempo”. Además, elogió su “coquetería, libertad y curiosidad”, rasgos que siempre, según ella, marcaron su carácter y su obra.

La periodista, que siempre ha mantenido un vínculo estrecho con los grandes nombres de la cultura, se ha mostrado especialmente dolida por la pérdida, y ha dejado claro que su amistad con Vargas Llosa trasciende cualquier ideología o discrepancia: “Era un genio y un amigo. Y hoy le lloro de verdad”.