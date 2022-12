El mensaje de este soltero de First Dates: “si es un buen polvo puede ser una buena pareja”

Kike y Adrián han tenido una cita muy fogosa dentro del restaurante más conocido de televisión Kike ha sido el soltero que más ha dado de qué hablar por su naturalidad

Kike y Adrián han tenido una cita en First Dates que ha dado mucho de qué hablar. Entre ellos, a Carlos Sobera y también a los telespectadores. Ambos querían encontrar a alguien especial, pero el modo de hacerlo y conseguirlo era bien diferente. Adrián era un chico tímido que nunca había tenido una relación seria. Por otro lado, Kike era todo lo echado para delante que puede ser una persona. A Carlos Sobera le ha impresionado cuando le ha empezado a contar que le encantaba el mundo del cruising y del sexo al aire libre en general.

Se han conocido en la barra y ambos se han gustado de inmediato, tanto que Kike ya estaba pensando en tener sexo con su soltero. Así ha ido la velada, mientras cenaban la temperatura no ha dejado de subir ni un minuto mientras los dos se iban abriendo cada vez más en todos los sentidos. Kike ha sido claro en cuanto a temas de pareja y de relaciones sexuales. Lo ha resumido en “si es un buen polvo puede ser una buena pareja”. Al final de la velada Kike estaba dispuesto no solo a decirle sí, sino que quería un morreo de Adrián. Cosa que este no le ha dado, pero han dejado claro que a lo mejor incluso antes de terminar la primera cita iban a tener sexo. Más cuando el fetiche de Adrián eran los hombres sudorosos. Les deseamos mucha suerte.