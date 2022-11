El mensaje de esta madre a su hijo soltero en First Dates: "No la vayas a liar, por favor"

Asier y Mónica han tenido una bonita velada, aunque ella no ha sentido mucho por él Asier tenía dos objetivos en el programa, uno de ellos era no liarla para no decepcionar a su madre

Asier ha ido a First Dates con un doble objetivo muy importante, primero hacer feliz a su madre, una gran fan del programa, y segundo encontrar a la mujer de su vida. Dos objetivos importantes y nada fáciles para un soltero en el restaurante más famoso de la televisión. Para hacer realidad los mismos ha ido Mónica, una candidata perfecta para Asier que la verdad es que ha estado muy a gusto con ella. Sin embargo, Mónica no ha sentido lo mismo por él, no le ha visto con suficiente interés.

Asier ha llegado al restaurante diciendo que era “un tío de la hostia”, un tomatero de Deusto que lleva casi una década soltero, aunque ha tenido historias fugaces de una sola noche. Después de tantos años ha querido centrarse y encontrar a alguien especial. A las cámaras ha confesado que una de las cosas que más le gusta es “peinar a chicas desnudas frente al espejo mientras que ellas leen algo bonito”. Según decía, es “algo entrañable, está leyendo, yo disfruto mucho, me parece super relajante para ella y para mí”.

Aunque Mónica no ha sido la chica de sus sueños debido a que ella ha rechazado una segunda cita, al menos ha contentado a su madre. ¿Por qué? Antes de asistir al programa su madre le había dicho “Asier, por favor, no la vayas a liar”. Y bueno, no se puede decir que esa parte no la ha cumplido.