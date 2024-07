Mediaset quita el veto a Arantxa del Sol: reaparecerá en '¡De viernes!'

Solo dos meses han transcurrido desde que Mediaset impusiera un veto a Arantxa del Sol por su agresión a Ángel Cristo en 'Supervivientes 2024'. El grupo de comunicación ha levantado la restricción a la mujer de Finito de Córdoba para aclarar lo ocurrido en la isla. Todo ello lo narrará en una entrevista exclusiva con '¡De viernes!', programa en el que se sentará con Ángel Cristo para protagonizar un tenso cara a cara.

El formato que emite Telecinco cada viernes por la noche ha lanzado una serie de imágenes promocionales en las que vemos a Arantxa del Sol tranquila, sonriente en ocasiones, preparada para responder a todas las preguntas que el programa '¡De viernes!' haya preparado para ella. También para enfrentarse a un Ángel Cristo al que habría agredido en el concurso de supervivencia meses atrás.

En su momento, Arantxa del Sol ya dio su versión de los hechos: "le insulté (...). Le dije cosas fuertes, y en un momento dado, le di una colleja". Se justificó en su enfado por las cosas que estaba diciendo el que entonces era su compañero: "estaba muy cabreada por todas las mentiras que estaba contando, la más fuerte lo que estaba diciendo de la relación de su mujer con mi marido".

Sin embargo, las justificaciones no impidieron que Mediaset prescindiera de Arantxa del Sol y rompiera todo tipo de relación con ella: "no volver a contar con la ex participante en Supervivientes 2024', decisión que finalmente se ha revocado.