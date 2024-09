Mediaset presenta la nueva etapa de '¡Boom!' con Christian Gálvez en Cuatro: "Recuperamos un formato que nunca debió morir"

Mediaset continúa apostando por entretenimiento para sus cadenas. Durante la mañana del jueves 5 de septiembre, el grupo audiovisual ha presentado '¡Boom!', el concurso que hasta hace dos años se emitía en Antena 3 que salta a las tardes de Cuatro durante la misma franja de emisión en la que se emitía en la cadena de Atresmedia.

Durante la rueda de prensa, Eduardo Escorial, director de Entretenimiento y Actualidad de Mediaset España, ha puesto en valor la apuesta por el entretenimiento en Cuatro: "Nos planteábamos reforzar la apuesta por el entretenimiento en las tardes de Cuatro y surgió la oportunidad de lanzar '¡Boom!'. Creemos que no ha terminado de irse nunca del recuerdo de los espectadores".

Christian Gálvez: "Estoy en el mejor momento de mi vida personal. Este es el mejor regalo que me puede hacer Mediaset. Firmaría por hacer '¡Boom!' por 15 años. Lo he disfrutado como nunca". "Estaba deseando volver a la tele después del parón de paternidad, y mentiría si dijera que no tenía miedo", confiesa.

Cabe recordar que durante su etapa en Antena 3, el programa era producido por Gestmusic, sin embargo, en su desembarco en Cuatro, Mediacrest será la encargada del regreso del concurso más explosivo de la televisión. '¡Boom!' se despidió de la audiencia con un 11,2% de cuota de pantalla y 920.000 espectadores.

Sobre el futuro de Mario Picazo en las tardes de Cuatro, la respuesta por parte de Eduardo Escorial ha sido clara: "De momento 'Tiempo al tiempo' desaparece. Tenemos una relación muy buena con Mario Picazo y seguiremos apostando por el durante mucho tiempo", asegura en la rueda de prensa.